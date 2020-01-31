شرکت بیش از ۵۵۰ نفر در آزمون سراسری کتبی قرآن و عترت در اروند

رضا مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در منطقه آزاد اروند همزمان با سراسر کشور، آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با شرکت ۴۳۴ نفر از خرمشهر و ۱۲۰ نفر از آبادان برگزار شد.

وی افزود: از ۴۳۴ نفر شرکت کننده در این آزمون از خرمشهر ۵۶ نفر آقا و ۳۷۸ خانم و از ۱۲۰ نفر شرکت کننده آبادان ۹ نفر آقا و ۱۱۰ نفر خانم بوده‌اند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با بیان اینکه این آزمون در بخش حفظ قرآن کریم و مفاهیم قرآن و معارف اهل‌بیت ( ع) برگزار شد، افزود: بخش حفظ قرآن کریم شامل حفظ کل، جز اول، پنج جز اول، جز آخر، ۱۰ جز، ۱۵ جز، ۲۰ جز، ۲۵ جز، جز ۳۰، سوره بقره، گروه مفاهیم قرآن و معارف اهل‌بیت ( ع) ترجمه و درک معانی سوره بقره، تفسیر سوره بقره، حفظ و ترجمه نهج‌البلاغه، حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه بوده است.