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۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۱

سرپرست اداره کل ارشاد اروند خبر داد:

شرکت بیش از ۵۵۰ نفر در آزمون سراسری کتبی قرآن و عترت در اروند

شرکت بیش از ۵۵۰ نفر در آزمون سراسری کتبی قرآن و عترت در اروند

آبادان- سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند از شرکت ۵۵۴ نفر در آزمون سراسری کتبی قرآن و عترت در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر خبر داد.

رضا مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در منطقه آزاد اروند همزمان با سراسر کشور، آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با شرکت ۴۳۴ نفر از خرمشهر و ۱۲۰ نفر از آبادان برگزار شد.
وی افزود: از ۴۳۴ نفر شرکت کننده در این آزمون از خرمشهر ۵۶ نفر آقا و ۳۷۸ خانم و از ۱۲۰ نفر شرکت کننده آبادان ۹ نفر آقا و ۱۱۰ نفر خانم بوده‌اند.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با بیان اینکه این آزمون در بخش حفظ قرآن کریم و مفاهیم قرآن و معارف اهل‌بیت ( ع) برگزار شد، افزود: بخش حفظ قرآن کریم شامل حفظ کل، جز اول، پنج جز اول، جز آخر، ۱۰ جز، ۱۵ جز، ۲۰ جز، ۲۵ جز، جز ۳۰، سوره بقره، گروه مفاهیم قرآن و معارف اهل‌بیت ( ع) ترجمه و درک معانی سوره بقره، تفسیر سوره بقره، حفظ و ترجمه نهج‌البلاغه، حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری قرآن و عترت هر ساله به‌صورت سراسری برگزار می‌شود.
کد مطلب 4840284

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