مسئولین به شرح دستاوردهای نظام بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با گرامیداشت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام خمینی با ورود خود و در هم شکستن نظام طاغوتی انقلاب اسلامی را در جهان احیا نمود تا بواسطه آن دست بیگانگان را از این نظام قطع کرد.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی شاه کاملاً در اختیار سفرای کشورهای غربی بود و ملت و این نظام برای آنان هیچ اهمیتی نداشت ولی پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب عزت و افتخار ملت بزرگ ایران در عرصه‌های بیت المللی شد.

نورپور گفت: این موضوع برای غرب شوک بزرگی بود که بواسطه آن در طی این ۴۰ سال اخیر به عناوین مختلف دست به شرارت‌هایی در منطقه می‌زند.

امام جمعه گلستان در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولین بایستی همیشه در کنار مردم باشند و اهم دستاوردهای این نظام را تشریح کنند، به موضوع انتخابات اشاره کرد و عنوان داشت: از مسئولین می‌خواهیم که در شرایط حساس تقوای سیاسی داشته باشند و با سخنان نسنجیده خود خوراک تبلیغاتی برای دشمنان این نظام را فراهم نسازند.

خطیب جمعه گلستان به طرح بی سرانجام معامله قرن توسط ترامپ جنایتکار اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح خیانتی بیش به آرمان‌های مقدس فلسطین و قبله اول مسلمین جهان نبود که این طرح شیطانی که محصور مغزهای الکلی غربی و محکوم به شکست است که می‌تواند جبهه مقاومت را تقویت کند.