معامله قرن لکه ننگ استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع، ضمن بیان اینکه معامله قرن طرحی است که در تاریخ به نام لکه ننگ استکبار جهانی از آن یاد خواهد شد، بیان داشت: این طرح محکوم‌به شکست خواهد بود و استکبار به آرزویش نمی‌رسد.

وی بابیان اینکه هدف معامله قرن برآورده ساختن آرزوهای رژیم صهیونیستی در منطقه است نه فلسطینیان، گفت: به همین دلیل این معامله هرگز پای نخواهد گرفت و محکوم‌به شکست است.

امام‌جمعه میامی بابیان اینکه امروز کشورهای اسلامی برای برهم زدن و شکست توافق موسوم به معامله قرن باید اهتمام داشته باشند، بیان کرد: معامله قرن یک تفاهم ضد بشری و غیرقانونی است.

صفایی پور بابیان اینکه امروز آمریکا جایگاهی نداشته و محکوم‌به اخراج از منطقه است، تأکید کرد: ترور شهید سپهبد سلیمانی نشان‌دهنده درماندگی آمریکا است.

وی بابیان اینکه این کشور باید منطقه را تخلیه کند، گفت: ایران با موشک‌باران مواضع آمریکا در عراق نشان داد که دارای اقتدار بالایی است و همچنین در برابر تجاوزها به محکمی پاسخ خواهد داد.

امام‌جمعه میامی در دیگر بخش سخنان خود به حضور پرشور در انتخابات اشاره کرد و گفت: باید نمایندگانی را به مجلس فرستاد که بتوانند با فساد مقابله و مبارزه کنند.

صفایی پور با اشاره به رسالت مردم در حضور پرشور و همچنین انتخاب صحیح، تأکید داشت: مردم در انتخاب فرد اصلح باید کوشا باشند.