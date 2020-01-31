مسئولان از یاد نبرند که هدف امام خمینی(ره) مبارزه با فساد بود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه های نماز جمعه این هفته اردستان در مسجد موسی بن جعفر (ع) اظهار داشت: در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و امام خمینی (ره) با اطمینان خاطر بعد از ۱۴ سال به وطن بازگشت و تبعیدش را به خاطر خداوند دانست.

وی افزود: سخنان امام خمینی (ره) در بهشت زهرا موجب شد تا پادشاهی دو هزار و ۵۰۰ ساله شاهنشاهی را بر سر آنان خراب کند و مردم ما با اتکال خداوند و اتحاد و با پیروی از امام خویش این انقلاب را به پیروزی رساندند.

امام جمعه اردستان گفت: مسئولان از یاد نبرند که هدف امام خمینی مقابله با فساد بود و حالا که به جایی رسیدند این موارد را رعایت کنند.

وی ابراز داشت: فرعون زمان، شداد روزگار و نمرود امروز دونالد ترامپ می خواهد معامله قرن را با نام صلح اجرایی کند که این یکی از توافقاتی است که با اسرائیل داشته و بیشتر در راستای اینکه کمی از استیضاحی که برایش درست کرده اند رهایی یابد.

حجت الاسلام دهشیری بیان داشت: آمریکا می خواهد در معامله قرن حق فلسطینیان را از سرزمینی مستقل بگیرد و کاری کند که آنها هیچ اختیاری از خود نداشته باشند، اما همه فلسطینیان متحد شده اند و اعلام کرده اند قدس فروشی نیست.

طرح معامله قرن با شکست مواجه خواهد شد

امام جمع اردستان تصریح کرد: مشخص است که طرح معامله قرن از بدو تولد مرده بوده و با شکست مواجه خواهد شدو تبعات آن به کسانی بر خواد گشت که آمریکا را در این طرح یاری کرده اند.

وی تاکید کرد: دشمنان دو تن از مهمترین مبارزان با داعش را به شهادت رساندند و منتظر بودند مردم شادی کنند اما دیدند مردم آزاده جهان به خروش آمدند و سیلی محکمی را به گوش دشمنان به ویژه آمریکا زدند.

آمریکایی ها با خروج از منطقه سیلی بزرگتری را خواهند خورد

حجت الاسلام دهشیری با اشاره به موشک باران پایگاه عین الاسد افزود: آمریکا در این موضوع سیلی بزرگی را خورد و هنوز تبعات آن دامنگیر آنها است و با خروج آنها از منطقه سیلی بزرگتری را خواهند خورد.

امام جمعه اردستان با بیان اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، افزود: همگان را سفارش می کنیم که موضوع حق الناس را رعایت کنند و سعی کنند حق کسی تضییع نشود.

وی گفت: استفاده از بیت المال برای تبلیغات هم نوعی حق الناس است که باید افراد تایید شده برای انتخایات مواظب باشند و این گزینه را مد نظر داشته باشند.

حجت الاسلام دهشیری بیان داشت: شخصی که نماینده مردم خواهد شد باید بپذیرد که نماینده همه مردم است و در دفاع از حق الناس تلاش کند و امیدوارم شاهد یک انتخابات پرشور در سطح کشور باشیم.