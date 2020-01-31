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۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۲۲

امام جمعه پارس آباد:

حاکمیت ولایت فقیه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

حاکمیت ولایت فقیه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

پارس آباد - امام جمعه موقت پارس آباد گفت: حاکمیت ولایت فقیه بزرگترین دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل احمدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند تا دستاوردهای انقلاب اسلامی را زیر سوال برده و مردم را از نظام ناامید کنند.

وی قرار گرفتن ولایت فقیه در رأس حاکمیت را بزرگترین دستاورد این انقلاب دانسته و ادامه داد: ولایت فقیه ادامه ولایت انبیا و ائمه معصومین است.

امام جمعه موقت شهرستان پارس آباد استقلال سیاسی را یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام است و تمامی دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان تبیین شود.

وی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی با اتحاد و وحدت خود و با پشتیبانی از ولایت فقیه تمام توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند.

احمدی با اشاره به نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در انتخابات تعهد و تخصص کاندیداها باید ملاک انتخاب بوده و احساسات و عواطف و تعصبات قومی و قبیله‌ای نباید ملاک اصلی برای انتخاب کاندیدای حائز شرایط باشد.

وی اضافه کرد: با حضور پرشور و حداکثری خود در دوم اسفند ماه در پای صندوق‌های رأی که یک تکلیف است، عزت و اقتدار ایران اسلامی را بار دیگر به رخ جهانیان خواهیم کشید.

کد مطلب 4840351

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