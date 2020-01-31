ولایت فقیه و رهبری از عناصر مهم و تداوم بخش انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با گرامیداشت دهه مبارک فجر و آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: چهل و یک سال از عمر پربرکت شجره طیبه انقلاب اسلامی می‌گذرد و این درخت تناور علیرغم توطئه‌ها، دسیسه‌ها و تحریم‌های دشمنان توانسته تمام نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند.

امام جمعه گناوه افزود: عقیده اسلامی، حضور مردمی و ولایت فقیه و رهبری سه عنصر مهم و تداوم بخش انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: آنچه تا امروز به عنوان عنصر دوم انقلاب تمام دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کند حضور مردم در صحنه بوده و هرگاه حضور ملت در عرصه‌ها پررنگ و انقلابی بوده نقشه دشمنان نقش بر آب شده است.

رکنی حسینی اضافه کرد: ولایت فقیه و رهبری نقش مهم و اساسی در وقوع و تداوم انقلاب اسلامی داشته است و تاریخ انقلاب‌های جهان نشان می‌دهد که عنصر به عنوان یک خلأ در انقلاب‌ها بوده و در انقلاب ما با ولایت فقیه و رهبری امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله) بر عهده گرفته شد.

وی گفت: ایام دهه فجر فرصت بسیار مناسبی برای ارائه عملکردها و فعالیت‌ها و اطلاع رسانی توسط مسئولان نظام اسلامی به مردم است.

امام جمعه گناوه با اشاره به نمایش ننگین آمریکا در رونمایی از طرح معامله قرن اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی چنین وانمود می‌کنند که با این طرح به دنبال صلح و آرامش برای مسلمانان و مردم مظلوم فلسطین هستند ولی در این طرح ننگین آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس هستند.

وی ادامه داد: طرح معامله قرن به طور قطع با شکست روبرو خواهد شد و دشمنان بار دیگر ناکام خواهند ماند.

امام جمعه گناوه گفت: دشمنان از طرح معامله قرن سه هدف مهم را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دنبال می‌کنند.

رکنی حسینی تصریح کرد: هدف بلند مدت دشمنان در این طرح تداوم حیات ننگین رژیم صهیونیستی و هدف میان مدت قرار دادن جبهه‌ها و گروه‌های مقاومت در مقابل همدیگر و درگیر کردن آنها با هم است

وی یادآور شد:. جبران شکست‌های راهبردی پی در پی آمریکا و رژیم صهیونیستی و عمال آنها در منطقه و پیروزی در انتخابات آینده و بقا و حیات خود از اهداف کوتاه مدت آمریکا و رژیم صهیونیستی در این طرح است.

وی خاطر نشان کرد: قطعاً این اقدامات نتیجه عکس خواهد داد و این طرح به اتحاد بیشتر گروه‌های مقاومت کمک خواهد کرد و فضای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در منطقه و غرب آسیا را گسترش خواهد داد.

وی با اشاره به راهپیمایی میلیونی مردم عراق در حمایت از اخراج نیروهای آمریکا از عراق در هفته گذشته گفت: این اجتماع میلیونی نقطه عطف تاریخی و یکی از معجزات خون پاک شهید سپهبد سلیمانی و همرزمانش بود.

رکنی حسینی گفت: این راهپیمایی انقلاب دوم قرن بیستم در عراق نامگذاری شد و بدون تردید به زودی اخراج آمریکا از عراق و همه منطقه و انتقامی سخت از سوی جبهه‌های مقاومت تحقق خواهد یافت.

امام جمعه گناوه از حضور و شرکت پرشور مردم شهرستان گناوه، هیأت‌های مذهبی و روحانیون در محافل و مجالس و برنامه‌های ایام فاطمیه تقدیر و تشکر کرد.