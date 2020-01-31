حضور کم تعداد تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از ساعت ۱۵:۱۵ امروز آغاز شده و با تساوی بدون گل در جریان است.
حدود ۱۰ هزار هوادار تراکتور از این بازی استقبال کردهاند.
هواداران تراکتور قبل از آغاز بازی با تشویق بازیکنان سابق خود که امسال در تیم ذوب آهن توپ میزنند، صحنههای زیبایی را خلق کردند.
ساکت الهامی سرمربی تراکتور از جایگاه وی آی پی ورزشگاه نظارهگر بازی است. وی در بازی قبلی برابر پرسپولیس توسط داور اخراج شد.
رسول کربکندی از مدیران باشگاه ذوب آهن و رضا اسدی بازیکن محروم تراکتور در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور دارند.
بیشتر صندلیهای ورزشگاه پوشیده از برف است و این نارضایتی هواداران را به همراه داشته است.
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