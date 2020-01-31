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۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مسدود شدن راه ارتباطی ۱۵ روستای هشترود بر اثر کولاک

مسدود شدن راه ارتباطی ۱۵ روستای هشترود بر اثر کولاک

هشترود- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان هشترود از مسدود شدن راه ارتباطی ۱۵ روستای هشترود بر اثر کولاک خبر داد.

علی ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به علت وزش باد شدید و کولاک در محورهای روستایی به خصوص در منطقه سهند آباد و اتش بیگ راه روستایی ۱۵ روستا مسدود شده است.

وی ادامه داد: با تلاش راهداران هشترود اکثر راه‌های روستایی بازگشایی شده است.

ابوالحسنی اظهار داشت: در صورت فروکش کردن کولاک در منطقه مابقی راه‌های روستایی تا عصر امروز بازگشایی خواهد شد.

ابوالحسنی اظهار داشت: از صبح روز جمعه تمام راهداران با استفاده از ماشین آلات اداره جهت بازگشایی راه‌های روستایی مسدود شده بسیج شده اند.

ابوالحسنی با بیان اینکه رانندگان و مسافرین و شهروندان عزیز با رعایت نمودن نکات ایمنی راه در جاده‌ها تردد کنند، اظهار داشت: رانندگان برای تردد در راه‌های اصلی و فرعی بخصوص راه‌های روستایی باید به زنجیر چرخ، سوخت کافی و لباس گرم مجهز بوده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل نمایند.

کد مطلب 4840393

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