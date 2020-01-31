دستگیری پزشک قلابی پس از ۱۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه خیراله دولتخواه، گفت: نهم آذرماه سال جاری گزارشی مبنی بر فعالیت غیر قانونی یک خانم پزشک به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال شد.

وی بیان داشت: در گام اولیه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان با هماهنگی مقام قضائی به مطب این خانم پزشک مراجعه و زمانی که متهم با ماموران مواجه می‌شود با اظهارات ضد و نقیض شک کارآگاهان را بر می‌انگیزد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم عاجز از ارائه مدارک درخواستی بود، گفت: با دستور مقام قضائی مطب وی مورد بازرسی قرار گرفت و مدارکی مبنی بر فعالیت پزشکی خانمی به نام ناهید ۳۲ ساله را کشف می‌کنند که با بررسی و استعلام مدارک کشف شده، مشخص شد که این مدارک، جعلی است

وی توضیح داد: متهم به پایگاه پنجم انتقال و در بدو ورود ضمن قبول جرم خود مبنی بر کلاهبرداری و فعالیت تحت عنوان پزشک، اظهار کرد، حدود ۴ ماه است که با مدارک جعلی که یکی از دوستانم به نام مرضیه ۳۸ ساله که در اختیارم گذاشته است مطبی افتتاح و مشغول به طبابت شدم.

سرهنگ دولت خواه افزود: ناهید فاقد هرگونه تحصیلات آکادمیک می‌باشد و فقط تنها مدرکی که داشت بوتاکس بود. لذا با هماهنگی قضائی دستگیری مرضیه نیز در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت و در اقدامی غافلگیرانه وی نیز در مطبی واقع در محدوده میدان شهدا شناسایی و دستگیر می‌شود.

رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت گفت: با انتقال مرضیه به پایگاه پنجم وی در ابتدا منکر هر گونه فعالیت غیرقانونی شد. اما با استعلام مدارک وی مشخص شد مدارکش جعلی بوده و حدود ۱۰ سال است به عنوان پزشک فعالیت شغلی دارد.

سرهنگ دولت خواه در ادامه گفت: هر دو متهم به دستور بازپرس پرونده برای کشف زوایای پنهان پرونده و جرائم احتمالی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار دارند.