اردوغان تلفنی با «محمود عباس» گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی خود با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر حمایت از فلسطین و مخالفت با طرح آمریکایی «معامله قرن» تاکید کرد.

گفته شده دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات اخیر و موضوعات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

اردوغان پیش از این نیز، طرح «معامله قرن» ترامپ را غیرقابل قبول و قدس را خط قرمز ترکیه عنوان کرده بود.

به گفته اردوغان، هدف طرح جدید آمریکایی، بلعیدن قدس است و ما به هیچ شکلی آن را نمی‌پذیریم.

چند روز پیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرح مورد نظرشان درباره فلسطین موسوم به طرح «معامله قرن» رونمایی کردند.

با این حال این طرح شباهتی به طرح‌های قبلی سازش که از سوی سازمان ملل و برخی کشورها پیشنهاد شده بود ندارد. در واقع این طرح، طرح دو دولتی سازمان ملل را زیر سوال می‌برد و مرزهای ۱۹۶۷ را عملاً نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر این طرح، طرح سازش عربی موسوم به طرح ملک عبدالله را نیز به کنار نهاده و توافقاتی چون اسلو را نیز زیر پا می‌گذارد. ‌