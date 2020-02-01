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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۴۳

با حضور در گلزار شهدای رشت؛

مسئولان گیلانی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند

مسئولان گیلانی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند

رشت- همزمان با ۱۲بهمن و آغاز دهه مبارک فجر مسئولان دستگاه های اجرایی استان گیلان با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه ۱۲ بهمن ماه با آغاز چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی ایران مسئولان گیلانی در سراسر استان با حضور در گلزار شهدای والامقام انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به مقام شهدا ادای احترام کردند.

این مراسم در شهر رشت مرکز استان با حضور ارسلان زارع استاندار گیلان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مقامات انتظامی و نظامی، جامعه روحانیت، گروه‌های مختلف مردم و رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه، نثار شاخه‌های گل مقام شامخ شهدای والامقام و همچنین فرارسیدن سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

کد مطلب 4840539

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