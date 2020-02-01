مسئولان گیلانی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه ۱۲ بهمن ماه با آغاز چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی ایران مسئولان گیلانی در سراسر استان با حضور در گلزار شهدای والامقام انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس به مقام شهدا ادای احترام کردند.

این مراسم در شهر رشت مرکز استان با حضور ارسلان زارع استاندار گیلان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مقامات انتظامی و نظامی، جامعه روحانیت، گروه‌های مختلف مردم و رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه، نثار شاخه‌های گل مقام شامخ شهدای والامقام و همچنین فرارسیدن سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.