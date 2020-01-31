طرح دموکراتها برای احضار شاهدان استیضاح ترامپ رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مجلس سنای آمریکا در راستای رسیدگی به پرونده استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور درخواست اعضای دموکرات خود را برای احضار شاهدان بیشتر رد کرد.

مجلس سنا در رأی گیری خود در روز جمعه با ۵۱ رأی مخالف (در برابر ۴۹ رأی موافق) طرح احضار شاهدان بیشتر جهت ادای شهادت در صحن این مجلس را رد کرد.

تاکنون ۱۸ شاهد در خصوص موضوعات مربوط به پرونده استیضاح ترامپ شهادت داده اند.

لازم به ذکر است که دو سناتور جمهوریخواه- سوزان کالینز و میت رامنی- با پیوستن به سناتورهای دموکرات خواستار احضار شاهدان بیشتری از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا برای ادای شهادت شدند.

اما باقی سناتورهای جمهوریخواه از استدلال وکلای مدافع ترامپ طرفداری کردند که مدعی بودند تمام مدارک و شهادتهای مربوطه می بایست در جریان رسیدگی به پرونده استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا- که روز هجدهم دسامبر ۲۰۱۹ به پایان رسیده بود- تهیه می گردید.

سناتور «میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا پس از این رأی گیری خواستار تعطیلی موقت سنا شد که این به معنای بازگشت این مجلس به روند عادی نشستهای خود خواهد بود. برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که سناتور مک کانل درصدد بود که روند رسیدگی به پرونده استیضاح ترامپ را تا پس از سخنرانی سالانه رئیس جمهور در روز سه شنبه به درازا بکشاند.

در مقابل، «چاک شومر» رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا در واکنش به رد طرح دموکراتها برای احضار شاهدان بیشتر گفت که برگزاری یک جلسه رسیدگی «بدون حضور شاهد، و بدون ارائه مدرک» یک نمایش «دروغین» بود که هرگونه حکم برائت برای ترامپ را از درجه اعتبار ساقط می کند.