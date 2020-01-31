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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۳:۱۷

در پی انتقاد گسترده از یک انتخاب؛

بخش شعر جوان جشنواره شعر فجر حذف شد

بخش شعر جوان جشنواره شعر فجر حذف شد

در پی انتقاد گسترده از انتخاب یکی از برگزیدگان بخش شعر جوان جشنواره شعر فجر اعلام شد که این بخش در اختتامیه دوره چهاردهم شعر فجر برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان بخش جنبی جشنواره شعر فجر (ویژه شعر جوان) در مراسم اختتامیه دوره چهاردهم شعر فجر برگزار نخواهد شد.

به گفته دبیر اجرایی این جشنواره، نظر به ابهامات مطرح‌شده درباره این بخش، بخش ویژه شعر جوان پس از بررسی‌های لازم در فرصت دیگری برگزار خواهد شد.

روز گذشته اعلام نام سارا متقی در میان برگزیدگان بخش شعر جوان جشنواره انتقاد بسیاری از جمله اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را برانگیخت. انتقادات مربوط به مطالبی است که متقی در فضای مجازی در مغایرت با اعتقادات اسلامی و ارزش‌های انقلاب نگاشته است.

مهدی قزلی دبیر جشنواره شهر فجر در پی این انتقادها گفته است ما در بخش ویژه جشنواره، کارهای ارسالی را کدگذاری کرده بودیم و شناختی نسبت به شاعران این بخش از جمله سارا متقی نداشتیم. از صبح امروز که نتایج اعلام شده، رسانه‌ها نسبت به انتخاب او حساسیت نشان داده‌اند.

وی از احتمال تصمیم گیری مجدد درباره این انتخاب در پی انتقادها خبر داده بود.

مراسم اختتامیه با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات محلی طبق برنامه اعلام‌شده در سالن سینما هلال زاهدان در روز شنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4840556

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    نظرات

    • سجاد موسوی IR ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام، شاعر کتاب خطاط شب(بلندترین شعر معاصر ایران) هستم،جای تعجب است که این کتاب هیچ مقام نیاورد،میخواستم بلندترین شعر جهان را بنویسم با این کار داوران و وزارت فرهنگ و مهدی قزلی،دیگر منصرف شدم از نوشتن

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