کولاک و مه در برخی از جاده های زنجان حاکم شده است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جادههای استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش برف کولاک و مه در جادههای زنجان به بیجار، زنجان به دندی و تخت سلیمان، نیک پی به ماهنشا ن، زنجان به طارم و زنجان به تهم و چورزق حاکم شده است.
وی اظهار کرد: همچنین کولاک در گردنههای کوهستانی استان محسوس است که در این میان رانندگان در این مسیرها تردد نکنند.
مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان، گفت: با توجه به بارش، رانندگان حتماً خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و در حد ممکن از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
محمدی ابراز کرد: به رانندگان توصیه میشود خودرو خود را به چراغ مه شکن و تجهیزات ایمنی و فنی مجهز کنند.
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