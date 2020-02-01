مخالفت با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ۶۰درصدی عوارض طرح ترافیک

محمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه تعیین عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ۹۹ گفت: این طرح نوعی مدیریت تقاضای سفر است که می‌تواند به کاهش سفر با خودروهای شخصی و کاهش ترافیک منجر شود و البته به دلیل وجود برخی مشوق‌ها در این طرح مانند برخورداری دارندگان معاینه فنی برتر و خودروهای هیبریدی و کمتر آلاینده می‌تواند بر کاهش نسبی آلودگی هوا نیز مؤثر باشد.

وی با اشاره به بررسی‌هایی که کمیسیون تخصصی بر روی این لایحه انجام داده‌است، گفت: بر اساس پیشنهاد شهرداری در قالب لایحه تعیین عوارض تردد، هم برای ضریب و هم برای پایه نرخ عوارض افزایش‌هایی پیشنهاد شده که کمیسیون عمران و حمل و نقل با آن مخالف است. شخصاً با افزایش بی رویه قیمت‌ها مخالفم زیرا تا زمانیکه حمل و نقل همگانی به اندازه مورد نیاز وجود ندارد نباید صرفاً با ایجاد موانع و محدودیت‌های غیرمنطقی به مردم فشار بیشتری وارد کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: پیشنهاد شهرداری تقریباً حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌هاست که این نگاه با سیاست‌های کلی دولت مغایر است و در هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری نیز تأیید نمی‌شود.

علیخانی در پاسخ به پرسشی که شنیده شده طرح سالیانه دوباره در لایحه پیشنهادی پیش بینی شده است، افزود: برای کسانی که عوارض سهمیه سالانه طرح ترافیک خود را ابتدای دوره پرداخت کنند، تخفیف‌هایی پیش بینی شده است. این یکی از روش‌های وصول مطالبات عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک است که در دوره جاری با مشکل مواجه بود.

وی تاکید کرد: کلیات این طرح مصوبه شورای ترافیک تهران است و شورای شهر تنها در مورد عوارض و مشوق‌های این طرح تصمیم گیری می‌کند.