کردستان یکپارچه سفیدپوش شد/کاهش هشت درجه ای دمای هوای استان

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: بارش شدید برف در استان کردستان طی ۱۰ روز گذشته تا حدودی فروکش کرد و با حاکم شدن دمای هوای سرد در این استان، از شدت بارش‌ها کاسته شد.

از بامداد امروز شنبه بارش برف به شدت در سراسر استان کردستان آغاز شد و هم اکنون سراسر این استان در دوازدهمین روز از بهمن ماه رخت سفید زمستانی بر تن کرده است.

شدت بارش برف در سراسر استان به گونه‌ای است که نه تنها مدارس را تعطیل کرد که حتی در ترددهای درون شهری عابرین پیاده و وسائل نقلیه نیز اختلالاتی به وجود آورده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کردستان بارش‌ها در سراسر استان گزارش شده است ولی شدت بارش برف در نیمه غربی و جنوبی کردستان بیش از سایر مناطق بوده است.

در حال حاضر در سنندج مرکز استان کردستان برف روبی در داخل معابر اصلی شهر از سوی نیروهای شهرداری همچنان ادامه دارد و تردد وسائل نقلیه نیز به سختی امکان پذیر است.

از سایر شهرهای استان کردستان از جمله مریوان، قروه، سقز، بانه و سروآباد نیز خبر می‌رسد که شدت بارش‌ها به شکلی است که تردد در داخل شهرها دچار مشکلات جدی شده است.

همزمان با شدت بارش‌ها در داخل شهرهای استان کردستان، میزان بارش برف در گردنه‌ها و مناطق مرتفع استان نیز به حدی است که باعث بروز کولاک شده و به همین دلیل وضعیت تردد وسائل نقلیه در جاده‌های برون شهری استان نیز به مشکلات جدی مواجه شده است.

نوبت صبح تمامی مدارس استان کردستان تعطیل شد

صبح امروز اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با انتشار اطلاعیه اس اعلام کرد که تمامی مدارس نوبت صبح مناطق شهری و روستایی در کلیه شهرستانهای استان کردستان تعطیل است.

در همین حال اداره کل هواشناسی استان کردستان پیش بینی کرد که این موج بارشی تا فردا صبح یکشنبه در استان ادامه دارد و به همین دلیل بارش‌های مناسبی را نیز به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: ابری شدن آسمان، مه، وزش باد، بارش برف به ویژه در مناطق مرتفع و گردنه‌ها، و احتمال کولاک برف از جمله مهمترین پدیده‌های جوی استان کردستان طی امروز تا صبح یکشنبه به شمار می‌رود.

رحیم صدیقی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که شدت بارش‌ها طی امروز و فردا صبح یکشنبه مربوط به شهرستان‌های مریوان، بانه، سروآباد، سقز، سنندج و مناطق اورامانت باشد.

وی گفت: با توجه به وضعیت بارش‌ها در سطح استان کردستان به ویژه مناطق مرتفع، اختلال در تردهای بین شهری و روستایی در این مدت زمان دور از انتظار نیست و به همین دلیل نیاز است که پیش بینی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان بیان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته با عبور این سامانه بارشی از استان، از روز یکشنبه تا سه شنبه جوی نسبتاً آرام و پایدار بر استان کردستان حاکم می‌شود.

وی افزود: در مدت زمان این سه روز با توجه به افزایش ابر و گاهی وزش باد پدیده قابل ملاحظه دیگری را در سطح استان کردستان شاهد نخواهیم بود.

صدیقی به وضعیت دمای هوای استان کردستان طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: از لحاظ دمایی نیز در طی فعالیت این سامانه بارشی، و بعد از عبور آن دمای هوای استان کردستان شش تا هشت درجه کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به پیش بینی بروز یخبندان در سطح استان کردستان، گفت: پیش بینی می‌شود که با بروز این کاهش شدید دمای هوای، شاهد یخبندان در سطح استان به ویژه در مقاطع صبحگاهی باشیم.

تجربه دمای هوای منهای ۱۴ درجه در زرینه

بر همین اساس پیش بینی می‌شود که طی روزهای آینده زرینه و هزارکانیاران از توابع شهرستان دیواندره با دمای منهای ۱۴ درجه زیر صفر یکی از سردترین روزهای سال خود را طی کنند.

در همین مدت زمان دمای هوای در شهرهای مریوان و سروآباد در گرم‌ترین ساعت ممکن به ۱۰ درجه بالای صفر خواهد رسید و کردستانی‌ها طی هفته جاری اختلاف دمایی ۲۴ درجه را تجربه می‌کنند.

بر اساس اعلام پلیس راه کردستان، هم اکنون بارش برف در تمامی جاده‌های برون شهری این استان گزارش شده است و با توجه به بروز کولاک در گردنه‌ها تردد تنها با زنجیر چرخ ممکن است.

همچنین مرکز مدیریت راه‌های استان کردستان نیز در واکنش به شمار راه‌های مسدود شده روستایی و شهری در این استان، اعلام کرد: بررسی‌ها هم اکنون ادامه دارد و تا ساعاتی دیگر مشخص می‌شود که چه تعداد راه روستایی در این استان مسدود شده است.

در حال حاضر بارش پراکنده برف در سنندج مرکز استان همچنان ادامه دارد و همزمان با این مهم، نیروهای شهرداری نیز در حال برف روبی مسیرهای مختلف در داخل این شهر هستند.