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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۴۷

همزمان با آغاز دهه فجر؛

رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی(ره) وگلزار شهدا حضور یافتند

رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی(ره) وگلزار شهدا حضور یافتند

همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل‌ویکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مرقد مطهر امام عظیم‌الشأنِ ملت ایران حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل‌ویکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مرقد مطهر امام عظیم‌الشأنِ ملت ایران حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی‌مقام آیت الله بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر، علوّ درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند و با درود و سلام به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان عزت و اقتدار ایران اسلامی، برای استمرار حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.

کد مطلب 4840621

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