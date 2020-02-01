رهبر معظم انقلاب در مرقد امام خمینی(ره) وگلزار شهدا حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل‌ویکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در مرقد مطهر امام عظیم‌الشأنِ ملت ایران حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی‌مقام آیت الله بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر، علوّ درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند و با درود و سلام به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان عزت و اقتدار ایران اسلامی، برای استمرار حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.