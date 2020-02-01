اجرای طرح «شهردار شب» در فردیس/ نظارت بیشتر بر خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خسرو زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به تراکم بالای جمعیتی در فردیس و ضرورت ارائه خدمات شبانه‌روزی در این شهر، اظهار کرد: در صدد هستیم نسبت به اجرای طرح شهردار شب اقدام کنیم.

وی در ادامه افزود: خدمات شهرداری، محدود به ساعات و روزهای خاصی نیست بلکه بسیاری از وظایف شهرداری در خارج از ساعت اداری و ایام تعطیل و حتی زمانی که شهروندان در استراحت هستند، انجام می‌شود به همین دلیل نسبت به اجرای طرح شهردار شب در فردیس اقدام می‌کنیم تا نظارت بیشتری بر خدمات شبانه داشته باشیم.

به گفته شهردار فردیس، نظارت بیشتر بر برنامه‌های فضای‌سبز، جمع آوری بهنگام پسماندهای خانگی و حمل زباله تا مرکز دفن، تنظیف معابر اصلی و فرعی، کنترل وضعیت شبانه پارک و بوستان‌ها و شناسایی کاستی‌های فضای شهر در شبانگاهان از جمله روشنایی و غیره از فعالیت‌های عمده شهردار شب است.

خسروزاده تاکید کرد: در ایام تعطیلات و ساعاتی از شب موضوعاتی از جمله احتمال ساخت و ساز غیر مجاز و تخلیه خاک و نخاله‌های ساختمانی وجود دارد که تشدید نظارت بر عملکرد نیروها و اتخاذ تصمیمات مناسب و به‌موقع، تأثیر بسزایی در رضایتمندی شهروندان دارد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح، هریک از مدیران فرصت تجربه‌اندوزی جدیدی را به دست می‌آورد که بسیار حائز اهمیت است.