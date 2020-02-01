الزام دانشگاه ها به ساخت خوابگاه متاهلی/ تقویت ادارات مشاوره

دکتر سیماسادات لاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر ۸۸۲ واحد خوابگاه متاهلی در کل ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی داریم که یک چهارم این تعداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شیراز است. در کل دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۵ عدد خوابگاه متاهلی وجود دارد که آمار بسیار پایینی محسوب می‌شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهیم خواست که مصوبه‌ای را به تصویب برسانند مبنی بر الزام ساخت سه خوابگاه متاهلی در هر دانشگاه علوم پزشکی، که به این ترتیب شاخص آنها از صفر ارتقا یابد.

وی افزود: گرچه دانشگاه‌ها در خوابگاه‌های مجردی هم با مشکل مواجه اند اما موضوع ایجاد خوابگاه متاهلی باید در دانشگاه‌ها نهادینه شود.

لاری با اشاره به کمبود نیروی انسانی در بخش ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در نظر داریم برای سال ۹۹ جذب یک روانشناس بالینی در دانشکده یا دانشگاه‌های علوم پزشکی به تصویب رؤسای دانشگاه‌ها برسد. به این ترتیب یک مجوز استخدام روانشناس بالینی برای هر دانشگاه را به تصویب می‌رسانیم.

وی با اشاره به موضوع کاهش بودجه‌های فرهنگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: مشکلی که در بودجه‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد این است که بودجه فرهنگی یک درصد از کل بودجه است و وقتی در بودجه‌های پرداخت حقوق کم می‌آید همه بودجه‌ها انقباضی می‌شوند و از همه کم می‌کنند و ما درخواست داریم که از بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها کم نشود. بسیاری از دانشگاه‌ها درآمد اختصاصی را مدیریت می‌کنند و این کار را نمی‌کنند اما برخی دیگر از دانشگاه‌ها از بودجه فرهنگی کم می‌کنند.

معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر بودجه‌های فرهنگی دانشجویی یک درصد از کل بودجه است و بودجه آموزشی هم ۶ درصد از کل بودجه محسوب می‌شود. بودجه پژوهشی ۳ درصد است که طبق قانون کاهش بودجه‌های پژوهشی ممنوع است. بنابراین وقتی می‌خواهند بودجه را کم کنند از مجموع ۷ درصد کم می‌کنند که به نظر ما ناروا است و بودجه فرهنگی مظلوم واقع می‌شود.

وی گفت: از این رو در نظر داریم در زمان بودجه انقباضی از یک درصد فرهنگی کم نشود. پیش از این سعی داشتیم که در مجلس آن را نهایی کنیم که متأسفانه رای نیاورد. بنابراین سعی داریم دانشگاه‌ها را ملزم کنیم که بودجه فرهنگی را کاهش ندهند.