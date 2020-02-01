مشارکت استان سمنان در انتخابات ۱۰ درصد بالاتر از نرم کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور صبح شنبه در چهارمین نشست تبیینی، اطلاع‌رسانی و خبری ذیل شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی استان سمنان باهدف تشریح برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان سمنان به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر به میزبانی امامزاده یحیی (ع) سمنان بابیان اینکه رویکرد ستاد انتخابات استان از بدو تشکیل حول چهار محور رقابت، مشارکت، سلامت و امنیت است، ابراز داشت: تا این لحظه در راستای این مؤلفه‌ها همه تلاش و همت خود را به کار بستیم و همدلی خوبی بین اعضای ستاد و هیئت نظارت و بازرسی استان وجود داشته است.

وی ضمن ابراز امیدواری از این موضوع که همدلی بین اعضای نظارت تا ۲۰ روز آینده و بعدازآن نیز در استان سمنان برقرار باشد، افزود: طی ۱۰ دوره گذشته میانگین مشارکت مردم استان ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر بود میزان مشارکت کشوری ۶۰ درصد و در استان ۷۰ درصد گزارش‌شده است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار سمنان بابیان اینکه در انتخابات پیش رو امیدواریم با همین شرایط شاهد حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم، ابراز داشت: امیدواریم در تجدد نظر بررسی صلاحیت‌ها همان ۷۰ درصد مجدد تکرار شود.

خجسته پور بابیان اینکه اعضای هیئت اجرایی را فرماندار، دادستان و نماینده ثبت احوال در هر شهرستان پیشنهاد و اعضای هیئت نظارت را تأیید کردند، تصریح کرد: طی یک فرایندی اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند و نظارت اعضای شورای نگهبان و هیئت نظارت مرکزی به گونه‌ای از سایر روش‌ها برای بررسی صلاحیت‌ها استفاده می‌کنند لذا در اختلاف آمار بحث تقابل نیست.

وی افزود: به صورت متمرکز جشنواره فیلم فجر در مرکز کشور تهران برگزار می‌شد اما باسیاست‌هایی که دولت داشت همزمان با برگزاری فیلم فجر در تهران ما شاهد اکران این فیلم‌ها در برخی از مراکز استان‌ها هستیم امیدواریم از این ظرفیت استفاده علاقه‌مندان هنر هفتم بتوانند از این جشنواره بهره مند شوند.