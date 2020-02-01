  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۰۸

مصر، سودان و اتیوپی درباره سد النهضه توافق کردند

مصر، سودان و اتیوپی درباره سد النهضه توافق کردند

وزرای خارجه مصر، سودان و اتیوپی بیانیه ای در خصوص حل مسأله سد النهضه صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزرای خارجه مصر، سودان و اتیوپی بیانیه ای در خصوص حل مسأله سد النهضه میان کشورهای مذکور صادر کردند.

در این بیانیه بر رسیدن به توافقی برای پر کردن سد النهضه و مراحل آن و هم چنین ساز و کار برخورد با مشکل خشکسالی تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است که وزرای خارجه سه کشور در نشست اخیر خود بر اهمیت پایان دادن به مذاکرات و دست یافتن بر توافق درباره راهکار پر کردن سد النهضه و راهکار هماهنگی برای نظارت و پی گیری اجرای توافق و تبادل بیانیه ها به توافق رسیده اند.

مسأله سد النهضه در سایه اختلافات کشورهای مذکور تبدیل به مشکل بحث برانگیز میان این کشورها شده است.

کد مطلب 4840663
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها