مصر، سودان و اتیوپی درباره سد النهضه توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزرای خارجه مصر، سودان و اتیوپی بیانیه ای در خصوص حل مسأله سد النهضه میان کشورهای مذکور صادر کردند.

در این بیانیه بر رسیدن به توافقی برای پر کردن سد النهضه و مراحل آن و هم چنین ساز و کار برخورد با مشکل خشکسالی تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است که وزرای خارجه سه کشور در نشست اخیر خود بر اهمیت پایان دادن به مذاکرات و دست یافتن بر توافق درباره راهکار پر کردن سد النهضه و راهکار هماهنگی برای نظارت و پی گیری اجرای توافق و تبادل بیانیه ها به توافق رسیده اند.

مسأله سد النهضه در سایه اختلافات کشورهای مذکور تبدیل به مشکل بحث برانگیز میان این کشورها شده است.