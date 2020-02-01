دستگیری ۲ فروشنده موادمخدر در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر مکی اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ در سطح شهرستان دهلران و در راستای اجرای رسالت پلیس که برقراری نظم و آرامش شهروندان است، طرح پاکسازی مناطق آلوده به اجراء درآمد.

وی افزود: دراجرای این طرح که توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان دهلران به اجراء درآمد، ۲ شرور و عمده فروش مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: در بازرسی بدنی و مخفیگاه متهمان مقدار ۱کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت حرفه‌ای بسته بندی شده و آماده توزیع بود کشف، و متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و در راستای مطالبه به حق مردم تحویل محاکم قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران ضمن تقدیر و تشکر از همکاری شهروندان در خصوص اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، خاطرنشان کرد: پلیس همواره با هنجار شکنان و کسانی که به هر نحوی بخواهند برای شهروندان ایجاد مزاحمت و قصد اختلال در نظم عمومی را داشته باشند، برخورد قانونی خواهد کرد.