مدارک سه رشته جدید به آزمون دکتری تخصصی پزشکی اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت اعلام کرد داوطلبان رشته های سالمند شناسی، علوم تغذیه و نانوفناوری پزشکی می توانند با توجه به مدارک مورد پذیرش در آزمون رشته های دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ شرکت کنند.

بر اساس تغییرات در مدارک مورد پذیرش شرکت در آزمون سه رشته سالمند شناسی، علوم تغذیه و نانوفناوری پزشکی اعلام شده است.

کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی به رشته های مجاز برای آزمون رشته سالمندشناسی، کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه) و همچنین زیست شناسی جانوری (با پایه کارشناسی علوم تغذیه) به رشته های مجاز برای آزمون رشته علوم تغذیه و کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر به رشته های مجاز برای آزمون رشته نانوفناوری پزشکی اضافه شد.

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی نیمه دوم بهمن سال ۹۸ آغاز می شود و آزمون در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مدارک زبان از تاریخ اول بهمن ۹۶ تا ۲۹ اسفند ۹۸ قابل قبول است.