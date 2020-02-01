به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از تمثال مبارک امام راحل در فرودگاه شهدای ایلام، صبح امروز شنبه همزمان با ورود بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به میهن اسلامی، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در فرودگاه شهدای ایلام برگزار شد.

این مراسم با رژه موتوری و خودرویی یگان‌های نیروهای مسلح استان از محل فرودگاه شهدای ایلام، میدان قرآن، میدان امام حسین (ع) و خیابان‌های سطح شهر ایلام تا مدرسه فرزانگان این شهر ادامه داشت.

مراسم نواختن زنگ انقلاب در استان ایلام با حضور مسئولان اجرایی و فرهنگی استان ازجمله استاندار ایلام، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، مدیرکل آموزش‌وپرورش و جمعی دیگر از مسئولان در مدرسه دخترانه فرزانگان شهر ایلام برگزار می‌شود.

گفتنی است بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ عنوان برنامه در ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در این استان توسط ۲۱ کارگروه تخصصی ستاد دهه فجر در نقاط مختلف استان ایلام برگزار می‌شود.

همچنین در ایام چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ۲۳۰ طرح عمرانی، خدماتی، اقتصادی و زیربنایی در این استان با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.