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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۶

دبیرکل اتحادیه عرب:

کشورهای عربی ملت فلسطین راتنها نمی‌گذارند/لزوم اتخاذ موضع قدرتمند

کشورهای عربی ملت فلسطین راتنها نمی‌گذارند/لزوم اتخاذ موضع قدرتمند

در حالی دبیرکل اتحادیه عرب از حمایت کشورهای عربی از ملت فلسطین در برابر معامله قرن سخن گفت که این کشورها هیچ اقدام عملی در رابطه با خنثی کردن طرح آمریکایی مذکور انجام نداده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب مدعی شد که کشورهای عربی هرگز فلسطینی‌ها را تنها نمی‌گذارند.

وی با اشاره به طرح آمریکایی معامله قرن تاکید کرد که مبارزه کشورهای عربی برای مسأله فلسطین، تنها مبارزه ای فلسطینی نیست، بلکه مبارزه ای عربی و جمعی است.

ابوالغیط گفت: زمان مطرح کردن معامله قرن از سوی آمریکا و شیوه اعلام آن بسیار مشکوک است و نیاز به واکنشی محکم و قوی از سوی کشورهای عربی دارد.

وی در ادامه افزود: احزاب راست اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو این طرح را برای انجام برنامه قدیمی‌شان که همان الحاق دره اردن و شهرک های کرانه باختری به سرزمین های اشغالی است به کار گرفته اند که امکان برپایی کشور مستقل فلسطین در آینده را نمی دهد.

این در حالی است که کشورهای عربی به صورت رسمی هیچ اقدام عملی برای مقابله با معامله قرن اتخاذ نکرده اند.

کد مطلب 4840703
فاطمه صالحی

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