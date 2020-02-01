به گزارش خبرنگار مهر، آئین جشن گلبانگ انقلاب در اولین روز دهه مبارک فجر با حضور امام جمعه، استاندار، معاونان استاندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمع زیادی از فرهنگیان و دانش آموزان در سالن ورزشی الغدیر قزوین برگزار شد.

آیت الله عبدالکریم عابدینی در این مراسم اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی آیات قران برای ما به خوبی معنا شد.

وی افزود: امام به عنوان کسی که میراث پیامبران را پاسداری می‌کرد در حالی که تمام دنیا مقابلش بود با اتکا به خداوند و پشتوانه مردم آمد و وعده الهی عملی شد و دیدیم که حق آمد و باطل نابود شد.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی آمدن حق و رفتن باطل را دیدیم و با انقلاب در واقع شاهد قیام ملت‌های ستمدیده جهان بودیم.

وی افزود: این شجره طیبه کاشته شده و قرار است این شجره بال و پر بگیرد و در همه کشورهای اسلامی ریشه بدواند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: خداوند اراده کرده که پرچم حق در اقصی نقاط عالم برافراشته شود و ملت و مسئولان ما در تحقق آن عزم جدی دارند.

آیت الله عابدینی گفت: در ۱۲ بهمن امام آمد و در ۲۲ بهمن انقلاب پیروز شد و این ایام الله در تاریخ انقلاب ما ثبت و ضبط و ماندگار شد.