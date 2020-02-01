بانوان فوتسالیست قم کار خود را با شکست آغاز کردند

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور در مرحله گروهی آغاز شده است و از استان قم یک تیم با نام تیم گروه عمرانی قلی زاده قم در این مسابقات حضور دارند.

وی افزود: این تیم در ۲ بازی آغازین خود در این رقابت‌ها مغلوب شد به طوری که ابتدا ۸ بر ۳ مغلوب تیم هیئت فوتبال رودان شد و سپس ۸ بر ۲ برابر تیم استقلال ساری نتیجه را واگذار کرد تا در انتهای جدول ۶ تیمی دور رفت قرار گیرد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم گروه عمرانی قلی زاده قم در دور رفت ۳ بازی دیگر برابر تیم‌های هیئت فوتبال لردگان، پارسه کرمان و فاتحان ثریا آمل برگزار می‌کند و سپس تیم‌ها آماده می‌شوند تا یک دور دیگر به عنوان مرحله برگشت این مسابقات رقابت کنند.

احمدی بیان داشت: نماینده فوتسال بانوان قم برای صعود از گروه دوم این مسابقات باید نتایج خود را جبران کند و در رده اول یا دوم قرار بگیرد ضمن اینکه قرار گرفتن در انتهای جدول سبب سقوط هر یک از تیم‌های حاضر در این گروه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فوتبال بانوان در قم فعال نیست، گفت: دختران علاقمند به فوتبال در قم به دلیل نبود زمینه فعالیت آنها در فوتبال، به سمت فوتسال می‌روند و در این رشته فعالیت دارند. فوتسال قم تاکنون موفق به حضور در لیگ برتر فوتسال زنان کشور نشده است.