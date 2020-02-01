۲۱۴ مأموریت توسط اورژانس ساوه انجام شد/ امدادرسانی به ۷۰ مصدوم

احمد علی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار هفته گذشته مأموریت‌های انجام شده توسط اورژانس شهرستان ساوه، اظهار داشت: طی هفته گذشته از سوی نیروهای امدادی اورژانس شهرستان ساوه، ۲۱۴ مأموریت امدادرسانی در حوادث مختلف انجام شده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه افزود: از این تعداد مأموریت ذکرشده، ۴۵ مورد مربوط به تصادفات و حوادث ترافیکی درون شهری و سوانح جاده‌ای بوده است.

وی بیان داشت: در نتیجه وقوع این تعداد حوادث و تصادفات، ۷۰ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی اورژانس ساوه پس از انجام اقدامات لازم پیش بیمارستانی، به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه خاطر نشان کرد: خوشبختانه بر اثر وقوع این حوادث طی هفته گذشته، هیچگونه تلفاتی برجای نماند.