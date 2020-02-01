آمادگی کامل در مرز مهران برای مقابله با ورود ویروس کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، اسد قاسمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: تیمهای بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام اوضاع را تحت کنترل دارند و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان مهرانی نیست.
فرماندار مهران با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور برای آمادگی کامل در مرزهای کشور برای مقابله با ورود «کروناویروس» افزود: مرز مهران همزمان با سراسر کشور برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در آمادگی کامل قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: لازم است که شهروندان مهرانی در تماس با اتباع خارجی مراقبتهای بهداشتی بیشتری را انجام دهند.
قاسمی اظهار داشت: مقرر شده است که علاوه بر تیم بهداشتی مستقر در مرز، یک تیم مجرب پزشکی و درمانی مجهز نیز در این مرز استقرار یابد تا مسافران (ورودیها-بهویژه اتباع خارجی) را بهصورت ویژه کنترل و از ورود افراد مشکوک جلوگیری نمایند و پیشگیریهای لازم را به عمل آورند.
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