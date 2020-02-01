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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۴۰

فرماندار مهران خبر داد:

آمادگی کامل در مرز مهران برای مقابله با ورود ویروس کرونا

آمادگی کامل در مرز مهران برای مقابله با ورود ویروس کرونا

ایلام-فرماندار مهران از آمادگی کامل در مرز مهران برای مقابله با ورود ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد قاسمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: تیم‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام اوضاع را تحت کنترل دارند و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان مهرانی نیست.

فرماندار مهران با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور برای آمادگی کامل در مرزهای کشور برای مقابله با ورود «کروناویروس» افزود: مرز مهران همزمان با سراسر کشور برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در آمادگی کامل قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است که شهروندان مهرانی در تماس با اتباع خارجی مراقبت‌های بهداشتی بیشتری را انجام دهند.

قاسمی اظهار داشت: مقرر شده است که علاوه بر تیم بهداشتی مستقر در مرز، یک تیم مجرب پزشکی و درمانی مجهز نیز در این مرز استقرار یابد تا مسافران (ورودی‌ها-به‌ویژه اتباع خارجی) را به‌صورت ویژه کنترل و از ورود افراد مشکوک جلوگیری نمایند و پیشگیری‌های لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 4840723

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