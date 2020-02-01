مردم از برخورد نظام اداری راضی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، امروز در مراسم گرامیداشت اولین روز دهه فجر انقلاب اسلامی که با حضور معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد، ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران از جنس انقلاب پیامبران بود که حضور و مدیریت جهادی با اصل «ما می توانیم» و با توکل بر خدا حرف اول را می‌زد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران نگاه قومی و نژادی ندارد، اسلام برای همه خوب‌ها و بدهاست و روی همین حساب نیز عنایت الهی شامل حال ما شده است و تحلیل کارشناسان غربی به این دلیل که آن نگاه مادی به این مساله دارند، محقق نمی‌شود.

امام جمعه مرند تاکید کرد: هر چقدر به ارزش‌های دینی اصالت دهیم و تشکیلات خود را محو در جریان نظام کنیم، بسیار موفق تر خواهیم شد، امام خمینی (ره) در جایی فرموده اند انقلاب اسلامی ایران باید ۱۵ سال زودتر به پیروزی می‌رسید اما چون قبل از آن به شاه گفتم «من بیرونت می کنم» به خاطر این منیت، خداوند پیروزی ما را عقب انداخت.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده، شهید قاسم سلیمانی به شدت انقلابی بود اما نگاه فراجناحی و فراایرانی به مساله مقاومت و اسلام داشت، ضرر قاسم سلیمانی، کمتر از ضرر «شهید قاسم سلیمانی» برای استکبار بود.

وی تاکید کرد: غرب در حال سقوط است اما به دلیل دارا بودن از قدرت بی نظیر رسانه‌ای، همه چیز را وارونه نشان می‌دهند، در قضیه موشک باران پایگاه آمریکا در عراق، مشاهده می‌کنیم که قطره چکانی اطلاعات و میزان خسارت‌ها را به بیرون درز می‌دهند.

امام جمعه مرند در بخش دیگری تصریح کرد: مردم از برخورد نظام اداری با ارباب رجوع راضی نیستند، مسئولان باید مردم را تکریم کنند، باید با مردم کنار آمده و خود را برتر از قانون ندانیم و از اشتباه خود عذرخواهی کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با اشاره به اینکه اگر مسئولی توان خدمت به مردم را ندارد کنار بکشد، تاکید کرد: مسئولان چرا باید گاهی مسائل را به گونه‌ای مطرح کنند که دشمن از آن سو استفاده کنند، مسئولان باید با هم هماهنگ شده و بدون توجیه ضعف‌ها و کاستی‌ها، وحدت رویه را دنبال کنند.

وی اذعان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران در مقابله نظام سلطه ایستاده است و باید به هوش باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند نیز در این مراسم با اشاره به تشکیل ۱۷ کارگروه در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان ابراز داشت: حدود ۵۰۰ برنامه از سوی کارگروه‌ها اعلام شده که ۸۰ برنامه آن شاخص است.

حجت الاسلام جلیل پورتقی دیدار اعضای شورای اداری شهرستان مرند با امام جمعه مرند و نواختن زنگ انقلاب در یکی از مدارس و گلباران مزار شهدا از جمله برنامه‌های اولین روز دهه فجر است.