دستگاه های اداری مرند از ورود به مصادیق انتخاباتی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی، امروز در مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده امام جمعه مرند و اعضای شورای اداری شهرستان در دفتر امام جمعه برگزار شد، ابراز داشت: دهه فجر طلوع دوباره ایام الله است که ویژگی آن صبار و شکور بودن ملت ایران است.

وی با اشاره به نظریه دوران بازگشت در آخرین مرحله انقلاب‌ها تصریح کرد: این مرحله، دوران استحاله یک فرهنگ و انقلاب است اما در جمهوری اسلامی این مساله تحقق پیدا نمی‌کند، مقام معظم رهبری نیز بر انقلابی بودن و انقلابی ماندن تاکید می‌کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی افزود: این فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به هر کشوری وارد می‌شد، سرنگون می‌شد، در این کارزار اقتصادی بیش از ۹۶ درصد دنیا در مقابله با جمهوری اسلامی هستند، اما انقلاب اسلامی ایران همچنان برقرار است.

فرماندار ویژه مرند تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند تا ارزش‌های الهی و اسلامی را از ما گرفته و جامعه را بی هویت کند، حضور مردم نیز دارای اهمیت است و اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، رهبری دینی هم مهم‌ترین رکن انقلاب اسلامی است.

گرشاسبی همچنین با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب مبنی بر ماندگاری انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق عدالت اجتماعی اولین مطالبه رهبر انقلاب است و هیچ چیزی جز تفاوت غلط بین اقشار مختلف، جامعه را نابود نمی‌کند، جامعه جز با تحقق عدالت به حیات مطلوب خود نمی‌رسد.

وی افزود: هیچ نهاد و سازمان و ارگانی نباید تفاوتی در جامعه ایجاد کند، اگر می‌خواهیم به رفاه و معنویت و عدالت اجتماعی برسیم توأم با عدالت اجتماعی، رحیه آرمان خواهی و برخورداری از ارزش‌های اسلامی خواهد بود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: اگر عدالت اجتماعی در جامعه شکل نگیرد، امکان ندارد که به مراحل بعدی برسیم و آسیبی در مسیر حرکت انقلاب اسلامی ایجاد خواهد کرد.

فرماندار ویژه مرند حفظ وحدت و هماهنگی را دیگر مطالبه رهبر انقلاب دانست و تاکید کرد: روابط بین بخشی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ارتباط دو سویه مردم و مسئولین باید شکل بگیرد که این مساله در شهرستان مرند در مقایسه با گذشته بهبود پیدا کرده است.

گرشاسبی همچنین بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی و مقاومت تاکید کرد و گفت: ما حق هستیم و باید بر روی این حقانیت، مقاومت کنیم، حفظ روحیه شکست ناپذیری در مقابل دشمنان، اصل مهم تداوم انقلاب اسلامی است، شاید شرایط خاص تر از این هم باشد اما باید محکم کار خود را پیش ببریم.

وی تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام را یکی از توطئه‌های دشمنان دانست و عنوان کرد: رقابت غلطی بین احزاب شکل گرفته که زحمات چندین ساله انقلاب اسلامی را زیر سوال می‌برد، نباید اجازه دهیم دشمنان، بین نظام اختلافی ایجاد کرده و ثمره آن را به نفع خود مصادره کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس گفت: دستگاه‌ها و نهادها نباید وارد مصادیق انتخاباتی شوند، چرا که ظلم به انقلاب اسلامی و مردم است.

فرماندار ویژه مرند افزود: این تفکر که «اگر کسی این شرایط را نمی‌خواهد از کشور برود»، حرف نادرستی است و شاه نیز چنین سخنی می‌گفت، اگر ۳۰ میلیون نفر به طور مستقیم در صحنه استقبال از پیکر شهید قاسم سلیمانی شرکت می‌کنند، به دلیل تفکر انقلابی ایشان بود که بسیاری از جوانان را جذب انقلاب اسلامی کرده بود.

گرشاسبی تاکید کرد: کلیه امکانات اداری شهرستان مرند در اختیار حوزه انتخابیه قرار دارد، باید تلاش کنیم سطح مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کند.