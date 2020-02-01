اعطای کمک هزینه تامین جهیزیه به ۲۴۰زوج نیازمند درمرکزی طی دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی نژاد با بیان مطلوب فوق اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر ۲۴۰ زوج تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با اعتبار سرانه ۶ میلیون تومان و اعتبار کل یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان راهی خانه بخت می‌شوند.

وی با بیان اینکه کمک به ازدواج جوانان و همچنین ترویج فرهنگ ازدواج آسان می‌تواند در پایداری زندگی زوج‌های جوان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار باشد، افزود: بالا رفتن سن ازدواج و معضل طلاق از مشکلات اساسی جامعه است که حل این مشکلات نیازمند همکاری و مساعدت همه بخش‌ها است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی در ادامه گفت: در ۹ ماهه سال‌جاری ۶۶۶ زوج نیازمند یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک هدیه جهیزیه دریافت و زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

وی افزود: اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت، کمک هدیه ازدواج به فرزندان مددجو، برگزاری همایش‌های ازدواج آسان و دوره‌های آموزشی از اقدامات انجام شده توسط این نهاد در کمک به جوانان تحت حمایت بوده است.

موسی نژاد در ادامه اظهار کرد: پرداخت کمک معیشت به خانوارهای تحت حمایت، اهدای سبد تغذیه به ۱۹۰۰ کودک زیر ۵ سال تحت حمایت، واریز بیمه ۳۰۶۳ نفر از مجریان طرح‌های خودکفایی و زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با اعتبار چهار میلیارد و ۳۹۳ میلیون تومان به حساب تأمین اجتماعی و پرداخت کمک موردی به ۴۴۲۰ خانوار تحت حمایت با اعتبار یک میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان از دیگر اقدامات حوزه حمایت کمیته امداد استان در سال‌جاری بوده است.