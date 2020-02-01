  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۱۴

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی خبر داد؛

اعطای کمک هزینه تامین جهیزیه به ۲۴۰زوج نیازمند درمرکزی طی دهه فجر

اعطای کمک هزینه تامین جهیزیه به ۲۴۰زوج نیازمند درمرکزی طی دهه فجر

اراک- مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: همزمان با دهه فجر ۲۴۰ زوج تحت حمایت کمیته امداد استان با اعطای کمک یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومانی برای تامین جهیزیه، راهی خانه بخت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی نژاد با بیان مطلوب فوق اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر ۲۴۰ زوج تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با اعتبار سرانه ۶ میلیون تومان و اعتبار کل یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان راهی خانه بخت می‌شوند.

وی با بیان اینکه کمک به ازدواج جوانان و همچنین ترویج فرهنگ ازدواج آسان می‌تواند در پایداری زندگی زوج‌های جوان و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار باشد، افزود: بالا رفتن سن ازدواج و معضل طلاق از مشکلات اساسی جامعه است که حل این مشکلات نیازمند همکاری و مساعدت همه بخش‌ها است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی در ادامه گفت: در ۹ ماهه سال‌جاری ۶۶۶ زوج نیازمند یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک هدیه جهیزیه دریافت و زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

وی افزود: اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت، کمک هدیه ازدواج به فرزندان مددجو، برگزاری همایش‌های ازدواج آسان و دوره‌های آموزشی از اقدامات انجام شده توسط این نهاد در کمک به جوانان تحت حمایت بوده است.

موسی نژاد در ادامه اظهار کرد: پرداخت کمک معیشت به خانوارهای تحت حمایت، اهدای سبد تغذیه به ۱۹۰۰ کودک زیر ۵ سال تحت حمایت، واریز بیمه ۳۰۶۳ نفر از مجریان طرح‌های خودکفایی و زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با اعتبار چهار میلیارد و ۳۹۳ میلیون تومان به حساب تأمین اجتماعی و پرداخت کمک موردی به ۴۴۲۰ خانوار تحت حمایت با اعتبار یک میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان از دیگر اقدامات حوزه حمایت کمیته امداد استان در سال‌جاری بوده است.

کد مطلب 4840748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها