به گزارش خبرنگار مهر، جشن‌های چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان گلستان صبح شنبه هم زمان با سراسر کشور در گلستان آغاز شد.

یکی از برنامه‌های دهه فجر آئین استقبال نمادین از ورود امام خمینی (ره) به کشور بود که به میزبانی فرودگاه گرگان برگزار شد.

در این برنامه که جمعی از مردم شهر گرگان و مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، برنامه‌های دهه فجر با پیام محوری «انقلاب، زنده و پویا در پرتو ولایتمداری، جهاد و مقاومت» آغاز شد.

برنامه دیگر دوازدهم بهمن ماه نواختن گلبانگ انقلاب در مدارس استان گلستان بود.

مراسم متمرکز نواختن گلبانگ انقلاب در شهر گرگان با حضور پرشور دانش‌آموزان و جمعی از مسئولان استانی در سالن ورزشی امام علی (ع) این شهر برگزار شد.

همچنین رژه موتور سواران هم زمان با مراسم استقبال نمادین، از فرودگاه گرگان به سمت گلزار شهدا شهر گرگان برگزار شد.