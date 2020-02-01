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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۶

موتورسواران در اهواز رژه رفتند

موتورسواران در اهواز رژه رفتند

اهواز- در سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی رژه موتورسواران در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر جمعی از موتورسواران مسیر فرودگاه تا گلزار شهدای اهواز را به یاد حرکت و رژه موتورسواران در استقبال از حضرت امام خمینی (ره) رژه رفتند.

در این رژه موتورسواران در دست داشتن تصاویری از حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی ایران، آغاز جشن‌های چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

همچنین همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی بوق کشتی‌ها، قطارها و ناقوس کلیساها به صدا درآمد.

از سوی دیگر، همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی ره به میهن اسلامی در ۱۲ بهمن ۵۷ و آغاز ایام الله دهه فجر با حضور پرشور دانش آموزان زنگ انقلاب در مدارس سراسر خوزستان نواخته شد.

در این مراسم دانش آموزان با خواندن سرودهای انقلابی و برپایی جشن و شادی فرا رسیدن چهل و یکمین دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

این مراسم به صورت نمادین با حضور استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان و شرکت دانش آموزان و معلمان در دبیرستان شاهد رضوان اهواز برگزار و زنگ انقلاب نواخته شد.

کد مطلب 4840909

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