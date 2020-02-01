موتورسواران در اهواز رژه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر جمعی از موتورسواران مسیر فرودگاه تا گلزار شهدای اهواز را به یاد حرکت و رژه موتورسواران در استقبال از حضرت امام خمینی (ره) رژه رفتند.

در این رژه موتورسواران در دست داشتن تصاویری از حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی ایران، آغاز جشن‌های چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

همچنین همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی بوق کشتی‌ها، قطارها و ناقوس کلیساها به صدا درآمد.

از سوی دیگر، همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی ره به میهن اسلامی در ۱۲ بهمن ۵۷ و آغاز ایام الله دهه فجر با حضور پرشور دانش آموزان زنگ انقلاب در مدارس سراسر خوزستان نواخته شد.

در این مراسم دانش آموزان با خواندن سرودهای انقلابی و برپایی جشن و شادی فرا رسیدن چهل و یکمین دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

این مراسم به صورت نمادین با حضور استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان و شرکت دانش آموزان و معلمان در دبیرستان شاهد رضوان اهواز برگزار و زنگ انقلاب نواخته شد.