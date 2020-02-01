منتظر اعلام نتیجه ۱۵۰ تست دوپینگ از آلمان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه از آغاز سال میلادی جدید می گذرد اما هنوز ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) پیگیر آنالیز و اعلام نتیجه بخشی از نمونه گیری های به عمل آمده از ورزشکاران در سال گذشته میلادی است.

موضوعی که خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «پنهان کاری در دوپینگ ۱۰ ورزشکار ایران/ ۱۵۰ نمونه معطل پول» به آن پرداخت و اینگونه اعلام کرد که بدهی ۱۵۰ هزار یورویی به آزمایشگاه کلن آلمان باعث تاخیر در آنالیز نمونه های ارسالی شده است.

البته اقدامات لازم برای پرداخت بدهی نادو ایران به آلمان با طی کردن مسیرهای مختلف و حتی گذر از حساب بانکی وزارت امور خارجه ایران در فرانکفورت انجام شد. بدین ترتیب آنالیز نمونه گیری ورزشکاران ایران در دستور کار پزشکان و متخصصان آلمانی قرارگرفته است.

مهرزاد خلیلیان دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: از چند هفته پیش برای پرداخت بدهی به آزمایشگاه کلن آلمان اقدام شد اما از آنجا که به خاطر مشکلات موجود در ورود و خروج های بین المللی قادر به واریز مستقیم پول نیستیم، تسویه حساب کامل با طی کردن پروسه زمانی طولانی انجام شد.

وی تصریح کرد: هفته گذشته مبلغ بدهی به آزمایشگاه کلن آلمان به طور کامل به حساب این آزمایشگاه واریز شد. بنابراین بدهی ما به آلمانی ها صفر شد و مشکل دیگری برای آنالیز تست های دوپینگ نیست.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه ۱۵۰ نمونه گیری از ورزشکاران ایران در آزمایشگاه کلن است که هنوز آنالیز نشده اند، خاطرنشان کرد: با پرداخت بدهی معوقه، آنالیز این نمونه ها آغاز می شود. منتظر هستیم تا نتیجه آنها را گرفته و مراحل لازم برای مدیریت نتایج آنها را طی کنیم.

خلیلیان با یادآوری اینکه تست سلامت ورزشکاران ایران در بازی های المپیک آغاز شده است، گفت: با هماهنگی کمیته ملی المپیک معاینه تمام ورزشکاران اعزامی به توکیو انجام خواهد شد. همچنین در مورد کنترل دوپینگ این دسته ورزشکاران هم برنامه جامعی داریم.