خبرنگار مهر در حوزه نمایش تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری نخستین سانس از دومین دوره از اجراهای نمایش موزیکال بالتزار به کارگردانی مرتضی عقیقی از جمعی فعالان رسانه‌ای حوزه نمایش در قم تجلیل شد.

این تجلیل با حضور تماشاگران نمایش بالتزار در خانه نمایش صورت گرفت و تندیس تقدیر به همراه یک شاخه گل از سوی انجمن هنرهای نمایشی، مدیرخانه نمایش و گروه نمایشی تیاتراما به فعالان رسانه‌ای حوزه نمایش اهدا شد.

سمانه سادات فقیه سبزواری خبرنگار خبرگزاری مهر، ایمن السادات موسوی نژاد خبرنگار خبرگزاری فارس، سمانه روشنایی خبرنگار خبرگزاری برنا، مریم احمدی خبرنگار سیمای قم، سید علی سجادی از پایگاه خبری رویداد ایران، هانی احمدزاده از پیج اینستاگرامی راه هنر، مهدی عنایت‌پور از پایگاه خبری شهر ۲۰، فخرالدین یوسف‌پور از پایگاه خبری تحلیلی تابناک و محمد زمانی راد از خبرگزاری جمهوری اسلامی فعالان رسانه‌ای بودند که در طول یکسال گذشته بیشترین همکاری را با مجموعه‌های نمایشی قم داشتند.

جمعی از عکاسان خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری نیز که در زمینه بازنشر تصویری هنر نمایش قم فعال بودند نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این تندیس تقدیر که به امضای علی فرحناک، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان قم، محمدجواد طاهری مدیر خانه نمایش قم و مرتضی عقیقی مدیر گروه نمایشی تیاتراما رسیده آمده است این لوح به پاس دلسوزی و تلاش حضرت عالی در فضای رسانه‌ای اطلاع رسانی عکاسی و خبرسازی در حوزه نمایشی استان قم تقدیم می‌گردد.