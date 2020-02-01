کارگاه خلاقیت در زندگی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تعاملی (فارسی-انگلیسی) «خلاقیت در زندگی» سه شنبه‌ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار خواهد شد. این کارگاه با ارائه فاطمه عظیم زاده از روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه به مدت ۵ هفته برگزار می‌شود.

کارگاه خلاقیت در زندگی، کارگاهی ابتکاری و دو زبانه (انگلیسی و فارسی) است که با استفاده از دانش، تخصص و تجربه¬ های زیسته شرکت¬کنندگان، در پی ایجاد محیطی تعاملی برای بحث و کنکاش پیرامون برخی موضوعات مربوط به علم و خلاقیت است که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله اهداف این کارگاه بروز نوآوری¬ها و خلاقیت‌های فردی و جمعی و ادامه حرکت در مسیرهای جدید خلاقیت و یادگیری پایدار و مولد در محیط خانواده، کار و اجتماع است.

علاقه مندان می‌توانند جهت ثبت نام با شماره :۸۸۰۳۶۱۴۴ داخلی ۲۰۹ تماس حاصل نمایند.

هزینه کارگاه ۲۰۰ هزارتومان و برای دانشجویان ۱۵۰ هزار تومان است.

