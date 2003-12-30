يك بسته مشكوك در آژانس مبارزه با جرائم اتحاديه اروپايي در لاهه پيدا شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، هنوزازجزئيات اين خبر گزارشي مخابره نشده است.

همچنين آنسا خبرگزاري ايتاليا به نقل از منابع نزديک به بررسي يک سري از چنين حوادث مشابهي گزارش داد : يک بسته پستي حاوي بمب امروز به آژانس مبارزه باجرائم سازمان يافته اتحاديه اروپا در لاهه ارسال شد.

اين منابع در بلونيا گفتند : اين بسته پستي به مقر" يوروجاست " فرستاده شده است که در سال 2002 از سوي اتحاديه اروپا براي مبارزه با جرائم فرامرزي در لاهه تشکيل شد.

از سويي بسته مشابهي نيز به مقر يوروپل ( پليس اروپا) در لاهه فرستاده شد.

گفتني است که تا کنون چهار بسته پستي از بلونيا فرستاده شده است که روز شنبه يکي از آنها براي رومانو پرودي رئيس کميسيون اروپا فرستاده شد و به دنبال آن دو بسته ديگر يکي به ژان کلود تريچه رئيس بانک مرکزي اروپا و يورگن استوربک رئيس "يوروپل" فرستاده شده است.