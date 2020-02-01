اجرای ۱۰ هزار هکتار جنگل کاری در استان ایلام طی سال جاری

رضا احمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تا پایان بهمن ماه کار جنگل کاری در استان به پایان خواهد رسید. کل اعتبارات جنگل کاری استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار داشت: سهم شهرستان مهران ۲ هزار هکتار بوده که این میزان به سه هزار و ۸۰۰ هکتار و سهم شهرستان دهلران از ۲ هزار هکتار به چهار هزار هکتار افزایش یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام افزود: برای هر هکتار جنگل کاری چهار میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود که این میزان اعتبار با در نظر گرفتن بذرگیری، انتخاب گونه‌های برتر، بذر خالص و سایر نهادهای نهال و کاشت نهال مراقبت و نگهداری، انتقال و… است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان ایلام برای هر هکتار جنگل کاری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود و همین امر سبب شده که ما نسبت به سایر استان‌ها کشور کار بیشتری انجام بدیم.

احمدی تصریح کرد: خوشبختانه ۱۰ نهالستان در سطح استان فعال است که با تلاش کمیته کارشناسی که در سطح استان وجود دارد، فرایند تولید و پرورش نهال استاندارد در گونه‌های جنگلی زاگرس، خلیج فارسی و عمانی در استان تولید می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: تا سال ۹۶ سالانه شش میلیون نهال در نهالستان‌های استان تولید شده ولی با تلاش و جدیت همکاران استان و شهرستان‌ها این سطح در سال ۹۸ با توسعه نهالستان‌ها به ۱۲ میلیون نهال در سال رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ گونه اصله نهال در نهالستان‌های استان تولید می‌شود، گفت: خوشبختانه یک تیم کاری منسجم در مقاطع دکترا و فوق لیسانس در حوزه و تخصص‌های جنگل داری، جنگل شناسی، علوم جنگل، آبخیزداری، آبخوانداری، علوم محیط زیست علوم فنی مهندسی سالهاست روی موضوعات مختلف کار می‌کنند و با طرح نظرت در کمیته‌های فنی اداره کل مورد بحث قرار می‌گیرند وبا همکاری سازمان جنگل‌ها کشور سازگاری و عملیات با شرایط اقلیمی و… خاک، شیب بارش و…در استان توسعه جنگل کاری در استان اجرایی می‌شود

احمدی عنوان با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان ایلام صورت گرفته است گفت: اجرای این میزان جنگل دست کاشت در کشور یک رکورد است و تاکنون هیچ استانی در کشور این میزان جنگل دست کاشت با کمترین هزینه نداشته و استان ایلام به عنوان یک الگو در کشور معرفی شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: برای سال آینده ۳۰ هزار هکتار پیش بینی شده است و این میزان جنگل کاری در راستای مقابله با بیان زایی و کاهش پیامدهای ناشی از گرد و غبار در استان با توجه همجواری و مرز ۴۳۰ کیلومتری با کشور عراق است.

وی افزود: برای این میزان جنگل کاری اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان نیاز است و از الان ساز و کار و فرآیندهای لازم در راستای اجرایی شدن این طرح در استان مهیا شد است.