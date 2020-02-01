به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح امروز شنبه در دیدار کارکنان دولت با نماینده ولی فقیه در لرستان در محل حوزه علمیه کمالیه خرم آباد با اشاره به اینکه مهمترین بحرانهایی که برای یک نظام سیاسی مطرح میشود، ۵ بحران است، اظهار داشت: نخست بحران هویت است که جامعه به نقطهای برسد که احساس بی هویتی کند و افراد برای خود باورهای مشترکی احساس نکنند.
وی با بیان اینکه رژیم شاهنشاهی تا حدودی با مسئله بحران هویت روبه رو بود، بخشی از حاکمان با هویت اصلی ایرانیان مشکل پیدا کردند اما جامعه و مردم هویت خود را حفظ کرده بودند و خود را هم ایرانی میدانستند هم مسلمان، تصریح کرد: بحران دومی که یک نظام را تهدید میکند، بحران مشروعیت است، رژیم گذشته به لحاظ مشروعیت دچار مشکل شد.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مردم نمیتوانستند بپذیرند فردی که هیچ برتری خاصی ندارد بر آنها حاکم شده است، همین امر باعث شد انقلاب شکل بگیرد، افزود: رژیمی که مشروعیت خود را از دست داد و مردم هم در آن مشارکت نداشتند، نفوذ خود را از دست خواهد داد.
خادمی با اشاره به اینکه رژیم شاهنشاهی به چنین جاهایی رسیده بود و بحران نفوذ در آن به وجود آمد، گفت: بحران دیگر، بحران توزیع است. یعنی مردم احساس کنند عدهای برخوردار هستند و عدهای در ضعف و فقر گرفتار هستند.
وی یادآور شد: در رژیم شاهنشاهی بخش بزرگی از جامعه دچار فقر گسترده بودند و کمترین خدماتی دریافت نمیکردند.
استاندار لرستان با بیان اینکه رهبری و نقش امام در انقلاب کم نظیر و بی نظیر بود، تصریح کرد: باید امروز مواظب باشیم که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی هم در الهی بودن آن است هم در مردمی بودن آن، این دو باهم تناقضی ندارند.
خادمی با اشاره به اینکه امروز انقلاب اسلامی ایران به یک درخت تنومند ۴۱ ساله تبدیل شده است، ادامه داد: در طول این ایام دهه فجر به دلیل اینکه درگیر انتخابات هستیم کمتر پروژهها را افتتاح میکنیم و بعد از انتخابات با حضور وزرا پروژههای مطرح را افتتاح میکنیم.
وی با بیان اینکه ۸۳۹ پروژه با حدود یک هزار و ۴۴ میلیارد تومان اعتبار در ایام دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی میشود، تصریح کرد :۸۰۲ پروژه با حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش عمرانی و ۳۲ پروژه با ۳۴۰ میلیارد اعتبار در بخش اقتصادی کلنگ زنی و یا افتتاح میشود.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ۷۰۰ میلیارد تومان از این پروژهها افتتاحی و ۳۴۰ میلیارد تومان آنها کلنگ زنی هستند، یادآور شد: اولویت ما با پروژههای نیمه تمام است و این اصل را در دو سال گذشته رعایت کردهایم.
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