مجتبی بور بور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی دهه فجر ۱۳ میلیارد ریال پروژه در آرادان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد، ابراز داشت: از این تعداد ۲۱ پروژه عمرانی و چهار پروژه اقتصادی است که با حضور مسئولان استانی و شهرستان افتتاح میشوند.
وی افزود: شرکت آبفای شهری سه پروژه، آبفای روستایی پنج پروژه، اداره امور عشایری یک پروژه، بنیاد مسکن دو پروژه، دهیاریها چهار پروژه، شرکت توزیع برق پنج پروژه و شرکت گاز یک پروژه عمرانی خواهند داشت.
فرماندار آرادان بابیان اینکه چهار طرح اقتصادی نیز با حضور مسئولان در این شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: سه طرح جهاد کشاورزی و یک پروژه شرکت پخش فراوردههای نفتی از جمله طرحهای اقتصادی دهه فجر این شهرستان را تشکیل میدهند.
بور بور با بیان اینکه در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب آرادان بیش از گذشته بر مدار توسعه قرارگرفته است، در ادامه تصریح کرد: به ثمر رسیدن طرح هاو پروژههای بزرگ در بخشهای مختلف زمینه تحول بنیادین را برای این شهرستان به ارمغان آورده است.
وی افزود: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است تا دستاوردهای نظام و خدمات چهل ساله انقلاب برای عموم مردم و بهویژه نسل جدید که انقلاب را درک نکرده مطرح شود و انتظار میرود دستگاههای اجرایی شهرستان نیز در این مهم با رسانهها همکاری لازم را داشته باشند.
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