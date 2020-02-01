تردد در محور های جنوب آذربایجان غربی با زنجیر چرخ امکان پذیر است

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در شهرهای جنوب آذربایجان غربی افزود: با توجه به کولاک شدید در محور مهاباد_ بوکان، گردنه جواله رشان، گردنه زمزیران در محور سردشت، گردنه آفان در محور میرسه آفان و گردنه سری میدان در محور مهاباد پسوه تردد در این محورها به سختی و بدون زنجیر چرخ مقدور نیست.
وی با تاکید بر اینکه برف روبی در محورهای ارتباطی و شریانی استان تداوم دارد عنوان کرد: رانندگان از مسافرتهای غیرضروری جدا خودداری کرده و یا از جادههای جایگزین در مسیر استفاده کنند.
وی با بیان اینکه از ابتدای فصل بارش امسال، بیش از ۴۳ میلیون و هشتهزار مترمکعب برفروبی در استان انجام شده که رقم قابل توجهی است افزود: این میزان برفروبی در مسیرهای بین شهری، جادههای اصلی و فرعی، روستایی و مرزی آذربایجانغربی انجام شده تا شاهد روانشدن تردد در محورهای شمالی و جنوبی استان باشیم.
شکری اضافه کرد: در فصل بارش امسال همچنین بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن نمک در جادههای استان برای برفروبی مورد استفاده قرار گرفته که البته این امر همراه با رعایت استانداردها بودهاست.
وی بیان کرد: طی فصل زمستان امسال، راه دهها روستای آذربایجانغربی بهویژه در محورهای جنوبی استان بسته و با تلاش راهداران، این راهها با اولویت در سریعترین زمان ممکن باز شده تا روند تردد حتی در جادههای روستایی آذربایجانغربی قطع نشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی از انباشت بیش از ۴۵ هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانههای استان خبر داد و گفت: از این میزان، ۳۰ هزار تن ماسه و ۱۵ هزار تن نمک است.
شکری افزود: ۶۸ راهدارخانه ثابت و سیار استان آماده اسکان مسافران گرفتار در برف و کولاک طی فصل زمستان امسال بودهاند و مردم میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ از نزدیک ترین راهدارخانه مسیر خود اطلاع یابند.
عوامل این ادارهکل کنترل عملیات برفروبی در ۱۲ هزار کیلومتر از انواع راهها و ۸۹ گردنه از جمله ۱۸ گردنه راههای اصلی استان را بر عهده دارند.
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی امسال در قالب طرح زمستانی از طریق سامانه جامع ۱۴۱ پاسخگوی آخرین وضعیت راههای استان و ارائه مشاوره به رانندگان و مسافران در آذربایجانغربی است.
علاوه بر شماره ثابت ۱۴۱، شهروندان میتوانند از طریق تلفن گویای شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴۱ اطلاعات راههای مورد نیاز را دریافت کرده و سفر خود را مدیریت کنند.
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