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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۳۰

رئیس اداره منابع طبیعی دهلران خبر داد:

بهره برداری از ۱۰ پروژه حوزه منابع طبیعی دهلران طی دهه فجر

بهره برداری از ۱۰ پروژه حوزه منابع طبیعی دهلران طی دهه فجر

دهلران-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: همزمان با دهه فجر ۱۰ پروژه حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان به بهره‌برداری می رسند.

نصرالله پارسه در گفتگو با مهر اظهار داشت: بهره‌برداری از سازه‌های سنگی ملاتی، گابیون‌بندی، نهالکاری، مالچ‌پاشی و تورکینست از جمله این پروژه‌ها هستند.

وی افزود: برای اجرای پروژه‌های سنگی ملاتی و گابیون‌بندی ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران به نهالکاری در منطقه چشمه قیر، برتش و تیشه‌کن اشاره و تاکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها در سطح ۲۱ هزار و ۹۰۰ هکتار بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اجرای تورکینست برتش و بیات را از دیگر پروژه‌های دهه‌فجر برشمرد و اضافه کرد: برای این پروژه‌ها در سطح ۴۱ هزار هکتار نیز ۱۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران مالچ‌پاشی همراه با نهالکاری در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی حسن قندی با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال را از دیگر پروژه‌های قابل بهره‌برداری در این ایام ذکر کرد.

وی افزود: ارزش پروژه‌هایی که در دهه مبارک فجر بیش از ۷۵ میلیارد ریال در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در این شهرستان هزینه شده است.

کد مطلب 4841052

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