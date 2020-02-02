۴ پروژه عمران روستایی در دهلران افتتاح می شود

سجاد نقیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح‌ها شامل بهره برداری از واحدهای مسکونی احداثی طرح ویژه، بیس و آسفالت معابر روستایی، واحدهای احداثی از اعتبارات سیل و کلنگ زنی پل عابر روستای خربزان هستند.

وی بیان داشت: برای واحدهای احداثی طرح ویژه به تعداد ۱۵۰ واحد تسهیلاتی بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان دهلران اظهار داشت: تاکنون ۱۶۸ میلیارد ریال به واحدهای احداثی شهری و روستایی و تعمیری از محل تسهیلات قرض الحسنه و کمک‌های بلاعوض از سیل پرداخت شده است

نقیبی افزود: برای بیس و آسفالت و آغاز عملیات اجرایی پل عابر روستایی نیز بالغ بر ۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان دهلران اظهار داشت: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۳۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال از محل تسهیلات و کمک بلاعوض و اعتبارات ملی سیل زدگان و اعتبارات استانی هزینه شده است.