طنین زنگ انقلاب در مدارس پلدختر پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ انقلاب اسلامی هم‌زمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به ایران و آغاز جشن‌های دهه فجر با حضور امام جمعه پلدختر، فرماندار پلدختر و سایر مسئولان در مدارس نواخته شد.

امام جمعه پلدختر در مراسم زنگ انقلاب در دبیرستان نمونه دانش این شهر گفت: ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ روزی فراموش نشدنی و بسیار ماندنی برای ایران اسلامی است که امام خمینی (ره) پس از ۱۵ سال تبعید و دوری از وطن به میهن خویش بازگشت.

حجت الاسلام سید محسن موسوی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ریشه در آموزه‌های دینی و مکتب اهل بیت (ع) دارد از این رو با رهبری داهیانه و به پشتوانه حضور مردم تداوم یافته است.

وی افزود: از این رو شکل گیری و پایه و اساس انقلاب اسلامی ایران با ولی فقیه مشروعیت یافته و با سایر انقلاب‌ها و نهضت‌ها که به طور قطع اساس آنها مادیات است متفاوت و از جنس انقلاب پیامبران است.

امام جمعه پلدختر گفت: ماهیت الهی جمهوری اسلامی ایران و متکی بودن آن به ارزش‌های اسلامی و خون شهدا باعث اقتدار و عظمت امروز آن شده است.

حجت الاسلام موسوی افزود: ایران اسلامی می‌تواند به یاری خدا بر پایه تحقق و گسترش قوانین اسلام در منطقه تحول ایجاد کند و دشمنان، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا به این عظمت پی برده و اذعان دارد؛ به همین خاطر از مقام معظم رهبری و مردم ولایتمدار ایران وحشت دارد.