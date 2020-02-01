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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۲۹

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

محکومیت ۲۲۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در قزوین

محکومیت ۲۲۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت ۲۲۰ میلیون ریالی قاچاقچی سیگار در قزوین خبر داد.

هوشنگ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین انجام مأموریت در محور اتوبان قزوین – تاکستان با مشکوک شدن به یک خودرو عبوری پس از متوقف ساختن آن ۸۴ باکس انواع سیگار خارجی را کشف کردند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی افزود: پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان ارجاع شد و این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 4841073

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