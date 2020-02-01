به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی ظهر شنبه به مناسبت اولین روز از دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حسینیه اهل بیت (ع) بروجرد اظهار داشت: امسال جشن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی برگزار می‌کنیم که دشمنان خیال می‌کردند می‌توانند با توطئه‌هایشان ملت ایران را ضعیف و نا امید کنند.

وی افزود: در دهه فجر امسال ۸۰ پروژه عمرانی و ۳ پروژه اقتصادی با مجموع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان بروجرد به بهره برداری می‌رسد.

به گفته وی، امسال در حوزه آب ۱۵ میلیارد تومان از ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده به استان جذب شهرستان بروجرد شده است.

وی تصریح کرد: همه مدیران در مسئولیت‌های محوله نباید کاری کنند که یأس و ناامیدی بر مردم چیره شود که اثر منفی خواهد گذاشت چرا که وظیفه مسئولان این است مردم را به نظام دلگرم کنند.

رحیمی با اشاره به انتخابات پیش رو ادامه داد: در انتخابات اسفندماه امسال حدود ۱۸۰۰ نفر نیرو درگیر خواهند بود تا انتخاباتی سالم برگزار کنیم.

وی گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی وظیفه دارند بدون هیچ عذری هر گونه خدمات و امکانات لازم را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.