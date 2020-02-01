ایران امروز تاثیرگذار در منطقه و دنیا است/ راه انقلاب ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر شنبه در دیدار مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حسینیه اهل بیت (ع) بروجرد اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) عالمی جامع از جهت علمی و در همه رشته‌های دینی مجتهدی مسلم بودند که به شدت شهرت گریز بودند و رساله ایشان هم توسط شاگرادنشان تهیه و تدوین و بعد به امضای امام خمینی (ره) رسید.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) عارف واقعی بود که مانند فقرا زندگی می‌کرد، تصریح کرد: در مکتب امام راحل (ره) سردارانی چون شهید کاظمی، باکری، سلیمانی و … پرورش یافت.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: راه انقلاب ادامه خواهد داشت چون امام خمینی (ره)، جانشین ایشان و سرداران انقلاب همه با اخلاص این راه را آغاز کردند و دشمن از اقتدار امروز ایران می ترسد چرا که ایران امروز با گذشته فرق می‌کند، امروز ایران در منطقه و دنیا تأثیر گذار است و طبق وعده الهی پیروز این میدان ملت ایران است.

حجت الاسلام حسینی افزود: اگر امروز مشکلی وجود دارد در داخل بوده و اصل راه انقلاب ادامه دارد. امام راحل راه را به ملت ایران نشان داده است و اگر موانعی هم پیش می‌آید رفع خواهد شد.