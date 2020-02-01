به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر شنبه همزمان با اولین روز از دهه مبارک فجر در جلسه شورای اداری شهرستان قائم‌شهر ضمن تبریک چهل‌و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی، یک انقلاب مردمی، دین‌محور و خدامحور است که بایستی در گام دوم آن علاوه بر صیانت از دستاوردهای انقلاب در راستای رشد وتوسعه هرچه بیشتر آن کوشا باشیم.

فرماندار قائم‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پروژه‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی شهرستان قائم‌شهر، در دهه فجر توضیح داد: در این دهه ۴۵ پروژه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که ۱۱ پروژه خصوصی، ۳۱ پروژه دولتی، ۳۴ پروژه افتتاحی و ۶ پروژه کلنگ‌زنی است که توسط ۱۶ دستگاه اجرایی شهرستان قائم‌شهر اجرایی می‌شود.

وی مبلغ کل هزینه‌ها را ۱۸۵ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان بیان کرد و افزود: حدود ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای طرح‌های کلنگ‌زنی و ۱۳۷ میلیارد و۹۳۲ میلیون تومان برای پروژه‌های افتتاحی بودجه صرف خواهد شد.

یوسف‌پور به طرح‌های مهم اشاره کرد و گفت: افتتاح ساختمان چندمنظوره بیمارستان رازی در پنج طبقه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، افتتاح چند مسکن محرومان بهزیستی و کمیته امداد، ۴ طرح جهاد کشاورزی به ارزش ۴ میلیارد تومان و ۳ طرح بهزیستی با هزینه ۶۰۰ میلیون تومان از جمله پروژه‌های مهم محسوب می‌شوند.