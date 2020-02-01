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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۴۱

اداره کل راهداری لرستان اعلام کرد:

بارش برف در برخی مناطق لرستان/ مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند

بارش برف در برخی مناطق لرستان/ مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند

خرم‌آباد- در حال حاضر بارش برف در شهرستان‌های دلفان، الشتر و برخی نقاط خرم‌آباد آغاز شده است لذا با توجه به کاهش دید افقی مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، در حال حاضر بارش برف در شهرستان‌های دلفان، الشتر و محور بیرانشهر شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

در شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان، پلدختر، دورود و جنوب خرم آباد نیز بارش باران را شاهد هستیم و هوا در سایر نقاط استان نیمه ابری تا تمام ابری و بدون بارش گزارش شده است.

۳۰ اکیپ راهداری در محورهای استان مستقر و مشغول خدمت رسانی هستند.

براساس تصاویر دوربین‌های نظارت تصویری و گزارش همکاران راهدار در سراسر استان، تردد در همه محورها روان است اما با توجه به مه گرفتگی و کاهش دید افقی به مردم توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز نمایند و در صورت سفر حتماً تجهیزات ایمنی بخصوص زنجیر چرخ و همچنین لباس گرم و پتو و اقلام خوراکی همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.

کد مطلب 4841095

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