بارش برف در برخی مناطق لرستان/ مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، در حال حاضر بارش برف در شهرستان‌های دلفان، الشتر و محور بیرانشهر شهرستان خرم آباد آغاز شده است.

در شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان، پلدختر، دورود و جنوب خرم آباد نیز بارش باران را شاهد هستیم و هوا در سایر نقاط استان نیمه ابری تا تمام ابری و بدون بارش گزارش شده است.

۳۰ اکیپ راهداری در محورهای استان مستقر و مشغول خدمت رسانی هستند.

براساس تصاویر دوربین‌های نظارت تصویری و گزارش همکاران راهدار در سراسر استان، تردد در همه محورها روان است اما با توجه به مه گرفتگی و کاهش دید افقی به مردم توصیه می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز نمایند و در صورت سفر حتماً تجهیزات ایمنی بخصوص زنجیر چرخ و همچنین لباس گرم و پتو و اقلام خوراکی همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.